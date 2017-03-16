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Тіло українця Ярослава Мосіюка, вбитого за загадкових обставин у США, готуються перевезти на Батьківщину

16 березня 2017, 16:07
Тіло українця Ярослава Мосіюка, вбитого за загадкових обставин у США, готуються перевезти на Батьківщину

Нашого 25-річного співвітчизника застрелили полісмени. Начебто через те, що мав при собі рушницю і становив загрозу. Ярослав мешкав у містечку Шарлотт разом із матір'ю і сестрою. До Америки приїхав торік. Екс-киянин був оптимістом, тому родина не вірить, що він мав намір скоїти самогубство чи вбити когось, як пишуть заокеанські ЗМІ. Поліцію сім'я звинувачує в перевищенні повноважень і вимагає судити вбивцю при погонах. Благодійні фонди, тим часом, допомагають родичам зібрати кошти на доправлення тіла українця для поховання до Києва.

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Общество, Прочее, Убийства

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