Тіло українця Ярослава Мосіюка, вбитого за загадкових обставин у США, готуються перевезти на Батьківщину

Нашого 25-річного співвітчизника застрелили полісмени. Начебто через те, що мав при собі рушницю і становив загрозу. Ярослав мешкав у містечку Шарлотт разом із матір'ю і сестрою. До Америки приїхав торік. Екс-киянин був оптимістом, тому родина не вірить, що він мав намір скоїти самогубство чи вбити когось, як пишуть заокеанські ЗМІ. Поліцію сім'я звинувачує в перевищенні повноважень і вимагає судити вбивцю при погонах. Благодійні фонди, тим часом, допомагають родичам зібрати кошти на доправлення тіла українця для поховання до Києва.