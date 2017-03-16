У Бразилії навчилися перетворювати недопалки на папір

Один зі сміттєпереробних заводів Сан-Паулу налагодив технологію, яка зцілює довкілля і дозволяє заробити на мотлосі. Їдкі токсини, які містяться у фільтрах для цигарок, видаляють. Далі недопалки сушать і в спеціальних котлах трансформують у целюлозу. Щоб, приміром, виготовити один аркуш розміру А4, знадобиться зо три десятки викурених цигарок. Місцеві дітлахи вже випробували малюнки і розфарбовки на папері повторного вжитку.