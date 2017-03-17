Мер Львова готовий до введення надзвичайного стану через сміттєву катастрофу

Він готовий до надзвичайного стану, але не може його запровадити самостійно. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті вже критична ситуація через купи сміття. І вивозити його нікуди. Складна ситуація нині і в чотирьох районах області. Саме тому Садовий готовий до запровадження надзвичайного стану, але каже, що зробити це можуть лише держоргани після оголошення позиції комісії з питань надзвичайних ситуацій.