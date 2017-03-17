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Рідні та волонтери просять допомогти врятувати Яну

17 березня 2017, 22:38
Рідні та волонтери просять допомогти врятувати Яну

У чотирирічної Яни із Закарпаття рак четвертої стадії! Українські лікарі приголомшили матір - дівчинка проживе не більше тижня. Проте, Яну взялися рятувати турецькі медики. І вже є втішний результат - хвороба відступає. Та на проведення необхідних операцій не вистачає ще  80 тисяч доларів. Тому рідні просять і глядачів Свідка допомогти хто чим може. Тоді Яна одужає та зможе повернутися додому, на рідне Закарпаття.


Реквізити для допомоги Яні:
Головний волонтер Марта Левченко (050) 243-69-71.
ПриватБанк карта 5457 0822 8184 5714 Левченко Марта.

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