Рідні та волонтери просять допомогти врятувати Яну

У чотирирічної Яни із Закарпаття рак четвертої стадії! Українські лікарі приголомшили матір - дівчинка проживе не більше тижня. Проте, Яну взялися рятувати турецькі медики. І вже є втішний результат - хвороба відступає. Та на проведення необхідних операцій не вистачає ще 80 тисяч доларів. Тому рідні просять і глядачів Свідка допомогти хто чим може. Тоді Яна одужає та зможе повернутися додому, на рідне Закарпаття.



Реквізити для допомоги Яні:

Головний волонтер Марта Левченко (050) 243-69-71.

ПриватБанк карта 5457 0822 8184 5714 Левченко Марта.