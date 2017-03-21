Шокуючий злочин стався на Тернопільщині через ДТП

Шокуючий своєю жорстокістю злочин стався на Тернопільщині. А все розпочалося з дрібної ДТП. Уночі водій припаркував свої "Жигулі" на проїжджій частині. В машини не працювали фари через раптову несправність. За мить у легковика врізався мікроавтобус. Його кермувальник у темряві не помітив автомобіля. Після незначного зіткнення чоловіки влаштували бійку. Зокрема, з кулаками на власника "ВАЗа" накинувся пасажир мікроавтобуса. Бив щосили. Його ледь зупинили інші учасники інциденту. Медики забрали постраждалого. Він був непритомний. Але врятувати йому життя вони не змогли. Нападникові тепер загрожує до десяти років тюрми.