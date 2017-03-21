Страшна пожежа сталася у центрі Вінниці

Страшна пожежа у центрі Вінниці. Там дотла вигоріло офісне приміщення. Зайнялося на третьому поверсі. Вогонь ширився настільки швидко, що за лічені хвилини стовп диму було видно з усіх бокІв міста. На момент загоряння всередині перебували люди. В будівлі були розташовані офіси страхових фірм, інтернет-провайдерів і дистриб'юцій. І лише якимось дивом ніхто не постраждав! Усі працівники встигли вчасно вискочити на двір. Щоби загасити вогонь, рятувальникам знадобилася година. Нині на місці пожежі працюють експерти.