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Страшна пожежа сталася у центрі Вінниці

21 березня 2017, 12:37
Страшна пожежа сталася у центрі Вінниці

Страшна пожежа у центрі Вінниці. Там дотла вигоріло офісне приміщення. Зайнялося на третьому поверсі. Вогонь ширився настільки швидко, що за лічені хвилини стовп диму було видно з усіх бокІв міста. На момент  загоряння всередині перебували люди. В будівлі були розташовані офіси страхових фірм, інтернет-провайдерів і дистриб'юцій. І лише якимось дивом ніхто не постраждав! Усі працівники встигли вчасно вискочити на двір. Щоби загасити вогонь, рятувальникам знадобилася година. Нині на місці пожежі працюють експерти.

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