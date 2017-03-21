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Водій збив хлопця і протягнув дорогою аж 14 км

21 березня 2017, 12:43
Водій збив хлопця і протягнув дорогою аж 14 км

Збив, протягнув дорогою аж 14 км і поїхав далі! Страшне сталося у Косівському районі Прикарпаття. Понівечене тіло 22-річного хлопця знайшли випадкові перехожі. Люди одразу викликали поліцію. Вже наступного дня правоохоронці відшукали водія "Мерседеса", який і наїхав на нещасного хлопця. Втім, чоловік навіть не міг повірити, що когось збив. Тож тепер слідчі розглядають версію, що в мить наїзду молодик уже був мертвий! Якщо ця версія не підтвердиться – водієві загрожує восьмирічне ув'язнення.

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ДТП, Несчастные случаи

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