Водій збив хлопця і протягнув дорогою аж 14 км

Збив, протягнув дорогою аж 14 км і поїхав далі! Страшне сталося у Косівському районі Прикарпаття. Понівечене тіло 22-річного хлопця знайшли випадкові перехожі. Люди одразу викликали поліцію. Вже наступного дня правоохоронці відшукали водія "Мерседеса", який і наїхав на нещасного хлопця. Втім, чоловік навіть не міг повірити, що когось збив. Тож тепер слідчі розглядають версію, що в мить наїзду молодик уже був мертвий! Якщо ця версія не підтвердиться – водієві загрожує восьмирічне ув'язнення.