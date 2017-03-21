У Дніпрі авто на шаленій швидкості злетіло з дороги й врізалося в рекламного щита

Страшна аварія у Дніпрі. Загинув 29-тирічний водій "Жигулів". Авто молодика на шаленій швидкості злетіло з дороги й врізалося в рекламного щита. Від потужного удару уламки легковика розкидало на десятки метрів, пошкодивши скляні вітрини торговельних кіосків. Лише дивом вдалося уникнути інших жертв. У мить ДТП жодного з пішоходів або покупців поряд не було. Не на камеру свідки жахіття розповіли: було так, немов молодик навмисно протаранив багатотонну конструкцію й у такий спосіб укоротив собі віку. Був це трагічний випадок, самогубство, чи був кермувальник тверезим - мають з'ясувати експерти.