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У Дніпрі авто на шаленій швидкості злетіло з дороги й врізалося в рекламного щита

21 березня 2017, 16:14
У Дніпрі авто на шаленій швидкості злетіло з дороги й врізалося в рекламного щита

Страшна аварія у Дніпрі. Загинув 29-тирічний водій "Жигулів". Авто молодика на шаленій швидкості злетіло з дороги й врізалося в рекламного щита. Від потужного удару уламки легковика розкидало на десятки метрів, пошкодивши скляні вітрини торговельних кіосків. Лише дивом вдалося уникнути інших жертв. У мить ДТП жодного з пішоходів або покупців поряд не було. Не на камеру свідки жахіття розповіли: було так, немов молодик навмисно протаранив багатотонну конструкцію й у такий спосіб укоротив собі віку. Був це трагічний випадок, самогубство, чи був кермувальник тверезим - мають з'ясувати експерти.

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