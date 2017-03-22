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Як заборона російських книжок вплине на українського читача?

22 березня 2017, 12:31
Як заборона російських книжок вплине на українського читача?

Російські книжки під забороною. Із січня цього року на три місяці призупинено ввезення російських книжок із антиукраїнським змістом. Щоб легально завозити та продавати книжки із Росії, необхідно отримати спеціальний дозвіл від експертної ради. Українські видавці стверджують, що під заборону зокрема потрапили ще й твори світової літератури та цінні наукові праці, які вже перекладені російською. Як заборона на книгу вплине на українського читача?

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