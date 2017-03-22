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Українця, який намагався вивезти 3,5 кг бурштину, затримали на кордоні

22 березня 2017, 12:34
Українця, який намагався вивезти 3,5 кг бурштину, затримали на кордоні

Розібрати чи не півавтомобіля зловмисника довелося пильним прикордонникам на міжнародному пункті перепуску Ягодин. Зробили це не дарма. Чоловік намагався вивезти за кордон партію бурштину! Їхав українець на автомобілі польської реєстрації. Пакети з камінням він помістив у спеціально облаштований сховок під заднім пасажирським сидінням. Аби дістати бурштин, прикордонники демонтували сидіння! Всього знайшли 3,5 кг обробленого та необробленого мінералу. Сонячне каміння вилучили та направили на експертизу. До слова, на чорному ринку вартість лише кілограма такого бурштину сягає аж $4000.

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