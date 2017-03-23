«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні. Британська столиця і досі не може оговтатися після вчорашнього кривавого нападу. Від холоднокровної атаки загинули четверо людей. Кілька десятків поранені. Зокрема семеро у критичному стані. Люди в жалобі й нажахані. Поліція вже провела перші масштабні обшуки і затримала 8 підозрюваних, які можуть бути причетними до моторошної розправи.