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«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні

23 березня 2017, 16:53
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні. Британська столиця і досі не може оговтатися після вчорашнього кривавого нападу. Від холоднокровної атаки загинули четверо людей. Кілька десятків поранені. Зокрема семеро у критичному стані. Люди в жалобі й нажахані. Поліція вже провела перші масштабні обшуки і затримала 8 підозрюваних, які можуть бути причетними до моторошної розправи. 

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Общество, Убийства

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