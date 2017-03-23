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Браконьєри намагалися незаконно вивезти левеня

23 березня 2017, 16:55
Браконьєри намагалися незаконно вивезти левеня

Свій серед чужих. В автомобілі, що перевозив папуг та котів, одеські прикордонники виявили левеня. Браконьєри, громадяни Туреччини, сховали бідолашну тварину й намагалися незаконно вивезти. Нелюди тримали левеня у спортивній сумці під ковдрою серед двох тисяч птахів. Дикому котеняті лише місяць. Він ще навіть невпевнено стоїть на лапах та потребує відповідного догляду. Зараз про нещасну тваринку піклуються представники Одеського зоопарку

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Контрабанда, Общество

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