В Одесі знайдено вбивцю, який розрубав друга і викинув частини тіла до криниці

Моторошний злочин, який скоїли ще у листопаді, розкрили одеські поліцейські. Вже відомо, днями жінка приїхала на свою дачу під Одесою. Пішла по воду і побачила страшне. В криниці плавали частини людського тіла! Перелякана жінка одразу викликала правоохоронців. Вже вони швидко встановили й особу загиблого, і хто його пошматував. Виявилося, двоє товаришів узимку сторожили один із будинків. Одного вечора посварилися через пляшку горілки. Один із чоловіків схопився за сокиру і розрубав іншому голову. Після цього порубав тіло друга на шматки та викинув до сусідської криниці. Тепер сяде за ґрати, років на 15.