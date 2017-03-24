На Вінниччині затримали зловмисника, який украв у свого роботодавця добрива

Незвичний злочин розкрили правоохоронці Вінниччини. Вони затримали зловмисника, який украв у свого ж роботодавця ...добрива. Чоловік мав доправити вантаж з Київської області до Житомира. Натомість повідомив, що переплутав дорогу та заблукав на Вінниччині. Після цього зв'язок з водієм урвався. Тож збентежений підприємець одразу звернувся до правоохоронців. Уже вони знайшли і водія, і авто, щоправда, без вантажу. З'ясувалося, блукання дорогами були вигадками. Насправді спритник встиг розвантажити добрива в Жмеринці, планував продати їх фермерам. Заробіток, до речі, був би немалий - аж півмільйона гривень! Та тепер злодій у СІЗО. Йому загрожує до 8 років за ґратами.