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Двоє малюків ледь не згоріли живцем у Запоріжжі

24 березня 2017, 16:18
Двоє малюків ледь не згоріли живцем у Запоріжжі

Двоє малюків ледь не згоріли живцем у Запоріжжі. Зайнялося в дев'ятиповерхівці, у квартирі на третьому поверсі. Коли прибули рятувальники, полум'я вже охопило всю кухню. Аби зайти до оселі, довелося вибити вхідні двері. У квартирі були двоє дуже наляканих діток двох та чотирьох років. Дівчинку винесли через двері, а хлопчика спустили з вікна по драбині. Малюків передали медикам, і їхньому життю більше нічого не загрожує. Сусіди кажуть, 25-річна мати працює в нічний час. Тому діти регулярно залишаються без нагляду дорослих.

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