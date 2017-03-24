Двоє малюків ледь не згоріли живцем у Запоріжжі. Зайнялося в дев'ятиповерхівці, у квартирі на третьому поверсі. Коли прибули рятувальники, полум'я вже охопило всю кухню. Аби зайти до оселі, довелося вибити вхідні двері. У квартирі були двоє дуже наляканих діток двох та чотирьох років. Дівчинку винесли через двері, а хлопчика спустили з вікна по драбині. Малюків передали медикам, і їхньому життю більше нічого не загрожує. Сусіди кажуть, 25-річна мати працює в нічний час. Тому діти регулярно залишаються без нагляду дорослих.