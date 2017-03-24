Названо ім'я ймовірного вбивці Дениса Вороненкова

Названо ім'я ймовірного вбивці колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. З'явилася інформація про те, що це 28-річний Павло Паршов. Чоловік нібито агент російських спецслужб, який певний час був на службі в Нацгвардії України. Його також понад 5 років розшукували правоохоронці Дніпра за відмивання коштів та участь у фіктивному підприємництві. Пізніше в мережі з'явилася інформація, що ніби Павло Паршов живий і нині перебуває під слідством. Утім, це спростувала адвокат, на яку посилалися видання, що опублікували новину