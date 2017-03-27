На Донеччині військовий ґвинтокрил розбився через зіткнення з лінією електромереж

Про це повідомили у прес-службі Міноборони. На борту Мі-2 перебувало п'ятеро людей. Вони загинули миттєво. Усі - офіцери Збройних сил. Надзвичайники тільки сьогодні вранці почали вирізати тіла загиблих із понівеченого гелікоптера. Досі на місці трагедії працюють криміналісти. Вони з'ясовують усі обставини трагедії. Хоча на відео не видно ліній електромережі, комісія дійшла висновку, що саме вони стали причиною катастрофи вертольота.