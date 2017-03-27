Ангарському маніяку Михайлу Попкову офіційно висунули звинувачення ще в півсотні злочинів

Колишній правоохоронець убив до дев'яноста жінок віком від шістнадцяти до сорока років. Нині слідчі викрили нові деталі справи. Збоченець підвозив жертв, після чого ґвалтував, а далі - безжально добивав сокирами, викрутками й ножами.

Нині тиран зізнається у скоєному, але не кається. Перевертень у погонах 20 років проливав кров. Засуджений на довічно, але рідні убитих ним жінок вимагають смертної кари. Іркутський маніяк, кажуть, наслідував і перевершив навіть Андрія Чикатило.