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Ангарському маніяку Михайлу Попкову офіційно висунули звинувачення ще в півсотні злочинів

27 березня 2017, 17:55
Ангарському маніяку Михайлу Попкову офіційно висунули звинувачення ще в півсотні злочинів

Колишній правоохоронець убив до дев'яноста жінок віком від шістнадцяти до сорока років. Нині слідчі викрили нові деталі справи. Збоченець підвозив жертв, після чого ґвалтував, а далі - безжально добивав сокирами, викрутками й ножами.

Нині тиран зізнається у скоєному, але не кається. Перевертень у погонах 20 років проливав кров. Засуджений на довічно, але рідні убитих ним жінок вимагають смертної кари. Іркутський маніяк, кажуть, наслідував і перевершив навіть Андрія Чикатило.

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Служебные преступления, Суды, Убийства

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