На Закарпатті затримали річкових контрабандистів

Прикордонники затримали 14 контрабандистів у гідрокостюмах, які переправляли цигарки через річку Тиса на Рахівщині. Загалом порушники транспортували 28 ящиків тютюнових виробів. Усіх зловмисників доправили до прикордонного підрозділу.

Позаяк контрабанда в Україні не передбачає кримінальної відповідальності, єдине, що загрожує порушникам, - штрафи максимум до трьох тисяч двохсот гривень та вилучення гідрокостюмів. Таке наймасовіше затримання річкових контрабандистів вдалося провести завдяки співпраці українських та румунських прикордонників.