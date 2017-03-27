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На Закарпатті затримали річкових контрабандистів

27 березня 2017, 18:30
На Закарпатті затримали річкових контрабандистів

Прикордонники затримали 14 контрабандистів у гідрокостюмах, які переправляли цигарки через річку Тиса на Рахівщині. Загалом порушники транспортували 28 ящиків тютюнових виробів. Усіх зловмисників доправили до прикордонного підрозділу.

Позаяк контрабанда в Україні не передбачає кримінальної відповідальності, єдине, що загрожує порушникам, - штрафи максимум до трьох тисяч двохсот гривень та вилучення гідрокостюмів. Таке наймасовіше затримання річкових контрабандистів вдалося провести завдяки співпраці українських та румунських прикордонників.

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