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На Сумщині СБУ ліквідувала підпільну лабораторію з виготовлення синтетичних речовин

27 березня 2017, 18:43
На Сумщині СБУ ліквідувала підпільну лабораторію з виготовлення синтетичних речовин

Амфетамін та метадон варили у приватному сільськогосподарському приміщенні. Продавали на території області та в сусідніх регіонах. Під час обшуку у зловмисників вилучили велику кількість наркотиків і обладнання для їхнього виробництва, а також зброю: дві гранати та пістолет із набоями.

Наркобізнес організували троє злочинців, один з яких виявився колишнім співробітником міліції. Щомісячний прибуток наркоділків становив більше ста тисяч гривень. Триває досудове слідство.

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