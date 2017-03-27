На Сумщині СБУ ліквідувала підпільну лабораторію з виготовлення синтетичних речовин

Амфетамін та метадон варили у приватному сільськогосподарському приміщенні. Продавали на території області та в сусідніх регіонах. Під час обшуку у зловмисників вилучили велику кількість наркотиків і обладнання для їхнього виробництва, а також зброю: дві гранати та пістолет із набоями.

Наркобізнес організували троє злочинців, один з яких виявився колишнім співробітником міліції. Щомісячний прибуток наркоділків становив більше ста тисяч гривень. Триває досудове слідство.