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Приголомшливі факти у справі одного з найкривавіших убивць сучасності

28 березня 2017, 14:00
Приголомшливі факти у справі одного з найкривавіших убивць сучасності

Ангарському маніяку Михайлу Попкову висунули звинувачення. Колишній правоохоронець - перевертень у погонах - убив до дев'яноста жінок. Десятиліттями сам розслідував справи та замітав сліди. Аж поки колеги не викрили страшну правду.

Суд Іркутської області Росії, який розглядає справу Михайла Попкова, накопичив уже триста томів справи Ангарського маніяка. Роками проти нього збирали докази і зачіпки в заплутаній справі. ДНК-експертиза довела причетність до 22 вбивств. Нині виявили страшну правду: Ангарський маніяк убив вчетверо більше - до 90 жінок різного віку, соціального статусу, зовнішності. Обирав випадково, коли, як зізнається, виникало непереборне бажання - пролити кров. І це при тому, що ніхто зі знайомих чи сусідів навіть не підозрював, що колишній правоохоронець здатен на таке.

Секс и чувства, Суды, Убийства

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