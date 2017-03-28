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На Житомирщині люди вже майже рік збирають гроші на відбудову сільської церкви

28 березня 2017, 19:00
На Житомирщині люди вже майже рік збирають гроші на відбудову сільської церкви

Головну місцеву історичну пам'ятку - стародавній храм - віряни втратили через трагічний випадок. Минулого літа напередодні 165-ліття храму під час святкового молебня у вівтарі зайнялося. Коли приїхали пожежники, палала не тільки церква, а й сусідня господарська будівля. Полум'я гасили півтори години. Від дерев'яної церкви середини ХІХ століття залишився тільки обгорілий фундамент. Встановити причини займання так і не вдалося.

Нині парафіяни збирають пожертвування на відновлення рідної церкви. Самотужки зібрати потрібну суму не можуть, тому просять допомогти всіх небайдужих.

Общество, Помогите

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