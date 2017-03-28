Хлопчик та пес з однаковим діагнозом - вітиліго - стали зірками американських таблоїдів

Пес став другом і лікарем для маленького хлопчика з Арканзасу. І дитина, і його чотирилапий приятель не схожі на інших через патологію шкіри. Але саме ця особливість зробила їхній союз унікальним і змусила говорити про себе всі американські таблоїди.

8-річний Картер Бланчард і пес на прізвисько Роуді - зірки американського телебачення. Рідкісна, фактично одна на двох хвороба, яку діагностували і у хлопчика, і в лабрадора, зробила їх спорідненими душами.

Хвороба вітиліго призводить до порушення пігментації шкіри і знебарвлення окремих плям, зокрема і на волоссі, нігтях, очах.