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Хлопчик та пес з однаковим діагнозом - вітиліго - стали зірками американських таблоїдів

28 березня 2017, 19:30
Хлопчик та пес з однаковим діагнозом - вітиліго - стали зірками американських таблоїдів

Пес став другом і лікарем для маленького хлопчика з Арканзасу. І дитина, і його чотирилапий приятель не схожі на інших через патологію шкіри. Але саме ця особливість зробила їхній союз унікальним і змусила говорити про себе всі американські таблоїди.

8-річний Картер Бланчард і пес на прізвисько Роуді - зірки американського телебачення. Рідкісна, фактично одна на двох хвороба, яку діагностували і у хлопчика, і в лабрадора, зробила їх спорідненими душами.

Хвороба вітиліго призводить до порушення пігментації шкіри і знебарвлення окремих плям, зокрема і на волоссі, нігтях, очах. 

Здоровье, Общество, Прочее

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