У Житомирі викрили бордель, який працював під виглядом сауни

Ця приватна лазня знаходиться у центрі Житомира. За її діяльністю правоохоронці стежили кілька місяців. У комплексі працювало три адміністратори. Вони кажуть, що навіть не здогадувалися про те, що окрім водних процедур тут надавалися ще й інтимні послуги.

Однак там працювали десятеро жінок. За одну годину заробляли до півтори тисячі гривень. Кажуть, гроші віддавали адміністраторам закладу. Якщо провину організаторів нелегального бізнесу доведуть, їм загрожує строк за сутенерство до семи років за гратами. А затриманим жінкам легкої поведінки - штраф.