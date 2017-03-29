Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 29 березня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Інше

Вибрати дату
RSS

Дідусь-баскетболіст став зіркою соцмереж

29 березня 2017, 15:30
Дідусь-баскетболіст став зіркою соцмереж

Став зіркою інтернету - не з власної волі. У соцмережах набирає популярності відео, де атлет виконує надскладний трюк - балансування на восьми парах гантелей. Але привернуло увагу глядачів зовсім інше!

На задньому фоні літній чоловік саме вправлявся із баскетбольним м'ячем, забиваючи штрафні до кошика. За тридцять секунд відео старенький закинув 5 м'ячів поспіль і жодного разу не промахнувся. Таким чином, дідусь без особливих зусиль фактично вкрав славу в атлета. До слова, витівку самого спортсмена вважають недоречною й навіть небезпечною. Адже чимала вага гантелей могла пошкодити підлогу спортивного залу.

Прочее

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab