Дідусь-баскетболіст став зіркою соцмереж

Став зіркою інтернету - не з власної волі. У соцмережах набирає популярності відео, де атлет виконує надскладний трюк - балансування на восьми парах гантелей. Але привернуло увагу глядачів зовсім інше!

На задньому фоні літній чоловік саме вправлявся із баскетбольним м'ячем, забиваючи штрафні до кошика. За тридцять секунд відео старенький закинув 5 м'ячів поспіль і жодного разу не промахнувся. Таким чином, дідусь без особливих зусиль фактично вкрав славу в атлета. До слова, витівку самого спортсмена вважають недоречною й навіть небезпечною. Адже чимала вага гантелей могла пошкодити підлогу спортивного залу.