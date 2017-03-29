У Луцьку вночі невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Генерального консульства Республіки Польща

Зловмисники поцілили у вікно на 4 поверсі. У цей час там нікого не було, тож минулося без жертв. Зі слів очевидців, від вибуху спрацювала навіть сигналізація в банку, що розташований в цій же будівлі. Всю ніч на місці злочину працювали поліцейські. Вони виявили речові докази. Нині дипломатична установа зачинена.

Польське МЗС вже попередило Київ про ноту протесту та викликало українського посла Андрія Дещицю. У Варшаві очікують, що українські спецслужби якнайшвидше з'ясують усі обставини нападу та затримають злочинців. Очільник вітчизняного Міністерства закордонних справ Павло Клімкін назвав цей напад провокацією тих, хто проти дружби двох країн. І наголосив, що Україна зробить усе, щоб винні були покарані. Слідство розглядає кілька версій інциденту, зокрема й теракт. На місці працюють слідчо-оперативні групи СБУ та поліції.