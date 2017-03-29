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Скандал у пологовому будинку Кривого Рогу

29 березня 2017, 17:30
Скандал у пологовому будинку Кривого Рогу

Батьки новонародженого хлопчика звинувачують лікарів у недбальстві, яке ледь не призвело до смерті дитини. В перші години життя в малюка піднялася температура, й він почав задихатися. Втім медперсонал, за словами рідних немовляти, майже добу не звертав на це увагу.

А вже наступного ранку батьків приголомшили діагнозом: у крихітки вроджена вада серця й пневмонія. Після реанімаційних заходів маленького Матвія в критичному стані доправили до Дніпра. Чи вдалося врятувати хлопчика?

Здоровье

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