Скандал у пологовому будинку Кривого Рогу

Батьки новонародженого хлопчика звинувачують лікарів у недбальстві, яке ледь не призвело до смерті дитини. В перші години життя в малюка піднялася температура, й він почав задихатися. Втім медперсонал, за словами рідних немовляти, майже добу не звертав на це увагу.

А вже наступного ранку батьків приголомшили діагнозом: у крихітки вроджена вада серця й пневмонія. Після реанімаційних заходів маленького Матвія в критичному стані доправили до Дніпра. Чи вдалося врятувати хлопчика?