На Кубі прощаються з молодшою сестрою Фіделя Кастро

78-річна Аугустіна дель Кармен Кастро пішла з життя напередодні. Вона пережила команданте лише на чотири місяці. Жінка зламала стегно, в рану потрапила інфекція, і лікарі після операції не змогли врятувати пацієнтку. Крім цього, вона нездужала на хворобу Альцгеймера.

Рауль Кастро поклав квіти до могили сестри. Аугустіна рідко з'являлася на публіці. Загалом з шести братів і сестер лідера кубинської революції живі лише троє.