На Кубі прощаються з молодшою сестрою Фіделя Кастро
29 березня 2017, 19:30
78-річна Аугустіна дель Кармен Кастро пішла з життя напередодні. Вона пережила команданте лише на чотири місяці. Жінка зламала стегно, в рану потрапила інфекція, і лікарі після операції не змогли врятувати пацієнтку. Крім цього, вона нездужала на хворобу Альцгеймера.
Рауль Кастро поклав квіти до могили сестри. Аугустіна рідко з'являлася на публіці. Загалом з шести братів і сестер лідера кубинської революції живі лише троє.
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