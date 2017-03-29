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На Кубі прощаються з молодшою сестрою Фіделя Кастро

29 березня 2017, 19:30
На Кубі прощаються з молодшою сестрою Фіделя Кастро

78-річна Аугустіна дель Кармен Кастро пішла з життя напередодні. Вона пережила команданте лише на чотири місяці. Жінка зламала стегно, в рану потрапила інфекція, і лікарі після операції не змогли врятувати пацієнтку. Крім цього, вона нездужала на хворобу Альцгеймера.

Рауль Кастро поклав квіти до могили сестри. Аугустіна рідко з'являлася на публіці. Загалом з шести братів і сестер лідера кубинської революції живі лише троє.

Здоровье, Общество

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