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Подвійне диво під час апокаліпсису в Австралії

29 березня 2017, 20:00
Подвійне диво під час апокаліпсису в Австралії

Лікарі в екстремальних умовах прийняли пологи у двох породіль. Жінки народили доньок під час рекордного шторму. Шалений циклон "Деббі" не вщухає на тихоокеанському узбережжі континенту. Немовлята й мами здорові.

Циклон, тим часом, поволі слабшає і відступає. Але синоптики прогнозують повені! Нині знеструмлено до сімдесяти тисяч будинків. Люди без світла і зв'язку, підраховують обсяг завданих стихією збитків. А влада розробляє план порятунку й готує компенсації родинам, які під час негоди втратили геть усе.

Здоровье, Катастрофы

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