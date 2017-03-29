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Американські дизайнери створили колекцію еко-взуття зі сміття

29 березня 2017, 20:30
Американські дизайнери створили колекцію еко-взуття зі сміття

Взуття унікальне, адже виготовлене з перероблених матеріалів, фактично, зі сміття - використаних пластикових пляшок. Принцип виготовлення - вкрай простий і корисний не лише для жінок, які полюбляють бути у тренді, але й для довкілля. Адже гори сміття в усьому світі можна частково розібрати і буквально взути в нього мільйони людей.

Нитки, які отримують в результаті переробки, забарвлюють, а далі готовий виріб за лічені секунди сплете невелика автоматизована 3D-машина. Немов гачком, крок за кроком вона творить аксесуар для чиїхось ніжок. Задоволені клієнти компанії кажуть - старт-ап процвітатиме. З-поміж покупців цього сезону безліч голівудських зірок, передусім відомі еко-активісти: Пол МакКартні, Леонардо Ді Капріо, Сальма Хаєк, Меріл Стріп.

Общество, Прочее

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