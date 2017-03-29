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Обстріл польського консульства в Луцьку загрожує міжнародним скандалом

29 березня 2017, 22:06
Обстріл польського консульства в Луцьку загрожує міжнародним скандалом

Польща вимагає пояснень від України за обстріл Генконсульства своєї країни у Луцьку. Вранці невідомі поцілили в будівлю з гранатомета. Пошкоджено дах та вибиті вікна. Через напад ледь не загинув польський консул, який в момент обстрілу знаходився в будівлі разом зі своєю родиною.

Перші результати розслідування вибуху в Луцьку у Службі Безпеки обіцяють повідомити найближчим часом. Власне розслідування проводитиме й прокуратура Польщі.

Общество

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