Обстріл польського консульства в Луцьку загрожує міжнародним скандалом

Польща вимагає пояснень від України за обстріл Генконсульства своєї країни у Луцьку. Вранці невідомі поцілили в будівлю з гранатомета. Пошкоджено дах та вибиті вікна. Через напад ледь не загинув польський консул, який в момент обстрілу знаходився в будівлі разом зі своєю родиною.

Перші результати розслідування вибуху в Луцьку у Службі Безпеки обіцяють повідомити найближчим часом. Власне розслідування проводитиме й прокуратура Польщі.