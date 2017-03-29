У Запоріжжі бетонний блок зруйнував дорогу автівку

В Запоріжжі кам'яна брила знищила Мерседес. Частина фасаду будівлі впала просто на припарковану іномарку. Водія та пасажирів у салоні не було.

Власник потрощеного автомобіля звинувачує в усьому комунальників. Мовляв, мешканці будинку неодноразово зверталися до них з проханням спиляти дерево, яке нищить будинок, але жодної реакції не було. Водій тепер готовий судитися з комунальниками.