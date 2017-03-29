У Запоріжжі бетонний блок зруйнував дорогу автівку
29 березня 2017, 23:45
В Запоріжжі кам'яна брила знищила Мерседес. Частина фасаду будівлі впала просто на припарковану іномарку. Водія та пасажирів у салоні не було.
Власник потрощеного автомобіля звинувачує в усьому комунальників. Мовляв, мешканці будинку неодноразово зверталися до них з проханням спиляти дерево, яке нищить будинок, але жодної реакції не було. Водій тепер готовий судитися з комунальниками.
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30.03.2017, 01:35
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30.03.2017, 00:43
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