Нещасливий випадок чи батьківська недбалість - на Сумщині загинула дитина

На Сумщині поховали 5-річну дівчинку, яку привалило стіною занедбаного будинку. Трагедія сталася просто на очах у матері. Спочатку вона самотужки намагалася витягти дитину з-під завалів. Та доньку врятувати не вдалося.

Батькам тепер загрожує кримінальна відповідальність. Через загибель дівчинки розпочате слідство за статтею про батьківський недогляд. Але селяни обурені: хіба може бути покарання страшніше, ніж смерть дитини?