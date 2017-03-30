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Нещасливий випадок чи батьківська недбалість - на Сумщині загинула дитина

30 березня 2017, 12:00
Нещасливий випадок чи батьківська недбалість - на Сумщині загинула дитина

На Сумщині поховали 5-річну дівчинку, яку привалило стіною занедбаного будинку. Трагедія сталася просто на очах у матері. Спочатку вона самотужки намагалася витягти дитину з-під завалів. Та доньку врятувати не вдалося.

Батькам тепер загрожує кримінальна відповідальність. Через загибель дівчинки розпочате слідство за статтею про батьківський недогляд. Але селяни обурені: хіба може бути покарання страшніше, ніж смерть дитини?

Несчастные случаи

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