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На Закарпатті за чверть мільйона продали Леніна

30 березня 2017, 01:35
На Закарпатті за чверть мільйона продали Леніна

254 тисячі гривень вторгували за Леніна. У Чопі на Закарпатті з аукціону продали пам'ятник Володимира Ілліча. Хто придбав вождя пролетаріату, в міськраді не кажуть. Відомо лише, що покупець був єдиним учасником торгів.

Три роки тому монумент стояв у центрі Чопа, а після ухвалення закону про декомунізацію його повалили та відвезли до місцевого комунального підприємства. Бронзовий Ленін заввишки більше чотирьох метрів і важить майже чотири тони. Як влада використає гроші від продажу вождя - поки невідомо.

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