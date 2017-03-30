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У Житомирі правоохоронці на гарячому затримали торговців бурштином

30 березня 2017, 13:00
У Житомирі правоохоронці на гарячому затримали торговців бурштином

Троє чоловіків намагалися незаконно продати бурштин на ринку, там їх і затримали. Під час огляду у них вилучили два сонячні камені загальною вагою у три кілограми. Їхня вартість на чорному ринку майже 300 тисяч гривень.

Згодом копи з'ясували, що й машина, на якій приїхали контрабандисти, ввезена на територію України незаконно, а номерні знаки належать іншому авто. Молодики зараз у СІЗО, їм загрожує чималий штраф або до п'яти років за ґратами. Де саме взяли коштовності, поки невідомо.

Контрабанда

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