На Дніпропетровщині затримали "липових" співробітників СБУ - наркоторговців

Правоохоронці затримали злочинців, що виготовляли та збували амфетамін. У "липових" співробітників Служби безпеки України вилучили наркотики на суму в три мільйони гривень.

У своїй лабораторії ховали ще й цілий арсенал зброї. Мали сорок фальшивих паспортів і посвідчення працівників СБУ. Зловмисників брали штурмом. У поліції кажуть, знайшли ще три викрадені автомобілі.