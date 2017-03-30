На Дніпропетровщині затримали "липових" співробітників СБУ - наркоторговців
30 березня 2017, 15:00
Правоохоронці затримали злочинців, що виготовляли та збували амфетамін. У "липових" співробітників Служби безпеки України вилучили наркотики на суму в три мільйони гривень.
У своїй лабораторії ховали ще й цілий арсенал зброї. Мали сорок фальшивих паспортів і посвідчення працівників СБУ. Зловмисників брали штурмом. У поліції кажуть, знайшли ще три викрадені автомобілі.
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