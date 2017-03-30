Медичний скандал на Херсонщині: помер 5-місячний малюк

Досить рідкісне захворювання - менінгококова інфекція - буквально забрало життя дитини за лічені години. Та батьки хлопчика нарікають на лікарів, які нібито невчасно встановили діагноз.

У хлопчика раптово піднялася температура, довелося викликати швидку. Але в районній лікарні, оглянувши дитину, сказали, буцімто з немовлям усе гаразд. Вночі стан дитини значно погіршився. Сусідка, яка також була в лікарні тієї ночі, каже, навіть тоді, коли на тілі дитини зявилися плями, медики нічого не запідозрили. На вимогу батьків, малюка направили до Херсонської дитячої обласної лікарні. Медики шокують діагнозом - у крихітки менінгококова інфекція. Хлопчика одразу ж забрали в реанімацію, але врятувати його не вдалось.

Батьки звинувачують медиків районної лікарні в недбальстві, мовляв, згаяли дорогоцінні години й не змогли вчасно розгледіти небезпечну недугу. Зі скаргами вони звернулися до поліції та прокуратури. Тим часом в Іванівській лікарні своєї вини не бачать. Кажуть, чекають результатів розслідування. Нині всі обставини смерті дитини вивчає спеціальна комісія при місцевому Департаменті охорони здоров'я. Там зазначають, летальність під час менінгококової інфекції досить висока, особливо в разі швидкоплинної форми, яка була у хлопчика.

