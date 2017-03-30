У Харкові внаслідок масштабної пожежі постраждав 25-річний чоловік

Вранці зайнялося на території велосипедного заводу. Палав занедбаний цех, що не працює. Приміщення було заповнене будівельним сміттям та мотлохом, які під час згоряння виділяли чорний їдкий дим.

Загиблих немає, до лікарні з отруєнням чадним газом доправлено чоловіка. За попередньою інформацією, безхатченка. Як він потрапив на територію підприємства та причини пожежі - з'ясує слідство.