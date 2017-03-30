Відсьогодні "Украерорух" зняв заборону на польоти над місцем пожежі на арт-складах у Балаклії
30 березня 2017, 19:00
У місті завершують відновлювати газопостачання. Залишилося під'єднати дев'ятсот двадцять абонентів із понад п'ятнадцяти тисяч. Як правило, там відсутні власники або забиті вентиляційні канали - їх прочищують та відновлюють.
Будівельники лагодять школу - там почали замінювати вікна. Тим часом піротехніки прибирають вибухонебезпечні предмети з сільськогосподарських угідь.
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30.03.2017, 17:30
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30.03.2017, 16:30
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