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Невідомі з битами та пістолетом напали на чиновника "Укрспирту"

30 березня 2017, 21:25
Невідомі з битами та пістолетом напали на чиновника "Укрспирту"

У Києві невідомі стріляли в заступника керівника "Укрспирту" Ігоря Ільчишина. Чоловік разом із сином повертався ввечері додому, коли раптом на них напали двоє у масках та з битками. Сталася бійка. Тоді один із нападників почав стріляти в Ільчишина з пістолета. Чоловік нині у лікарні. Медики кажуть: його життю нічого не загрожує.

Самі ж постраждалі, батько та син, поки не дають коментарів про злочин. Хто й навіщо скоїв напад на заступника керівника "Укрспирту" - поки невідомо. Поліція злочинців не затримала.

Драки и насилие

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