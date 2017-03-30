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Педагогічний скандал у Запоріжжі - виховательку звинувачують у побитті дитини

30 березня 2017, 22:22
Педагогічний скандал у Запоріжжі - виховательку звинувачують у побитті дитини

У Запоріжжі батьки дворічного хлопчика звинувачують молоду виховательку дитсадочка в побитті дитини. Малого з дошкільного закладу мати забрала с синцями та з роздертою спиною. В поліції вже почали розслідування, а ось адміністрація дитсадка всіляко захищає свою співробітницю.

Мати дитини наполягає на звільненні виховательки за профнепридатність та позиватиметься на неї до суду.

Драки и насилие, Здоровье, Служебные преступления

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