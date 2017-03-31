На охорону боєприпасів не виділяють кошти - сумний ітог катастрофи в Балаклії

Сімдесят відсотків боєприпасів знищив вогонь на складах у Балаклії. Таку цифру сьогодні озвучив міністр оборони Степан Полторак. Каже, певна частина снарядів ще залишилася, зокрема дефіцитні. Утім, їх варто зберігати під сучасною охороною. А на це - немає грошей.

Загалом на захист складів боєприпасів в Україні необхідно щонайменше 5 мільярдів гривень. Утім, цього року виділили лише 2 відсотки від необхідної суми.