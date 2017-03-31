Львівські рятувальники гасили одразу дві пожежі на одній вулиці

Перше загоряння сталося в одній із квартир п'ятиповерхівки. Власниця помешкання встигла сама вибігти на вулицю. Через густий дим пожежникам довелося рятувати інших жителів. 10-річну дівчинку з отруєнням забрали до лікарні.

У той же час люди з будинку навпроти помітили, що з однієї з квартир іде сильний дим. Там надзвичайники знайшли непритомних кота й собаку. Тварин винесли на вулицю. На щастя, обидві пожежі минулися без жертв.