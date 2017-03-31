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Мешканка Сумщини намагалася провезти золото вартістю у два мільйони

31 березня 2017, 15:29
Мешканка Сумщини намагалася провезти золото вартістю у два мільйони

Мешканка Сумської області намагалась вивезти з України два кілограми золота. Дорогоцінний метал в ювелірних виробах та ломі заховала в спеціально обладнаному подвійному дні валізи, яке змайструвала сама. Прикраси, що не вмістились, позапихала в спідню білизну.

Однак, провезти цінності вартістю понад два мільйони гривень жінці не вдалося. На міжнародному автомобільному пункті Харківщини працівники СБУ разом із митниками попередили контрабанду. Тривають слідчі дії.

Контрабанда

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