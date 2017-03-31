Власниця оселі у центрі столиці зачинила свою квартирантку всередині і вимагала грошей

Постраждала жінка мешкає неподалік Києва. Проте, аби зручніше було відвозити дітей до школи, кілька місяців тому вирішила винайняти житло у столиці. Разом із господинею квартири підписала стандартний договір оренди. Під час ремонту жінка вирішила замінити деякі меблі на кухні та освітлення. Господиня квартири нібито була не проти цього.

Але вже за кілька тижнів орендодавиця почала диктувати нові умови. Спочатку суттєво підвищила плату, далі - вимагала повернути все, як було. А кілька днів тому прийшла до помешкання з погрозами: вимагала звільнити квадратні метри й сплатити компенсацію - начебто, за зіпсовані меблі. І зачинила квартирантку в помешканні! Лише в супроводі поліції жінка таки змогла вийти з квартири. Після цього разом із родиною зібрала речі й виїхала. Й одразу написала заяву до поліції.

Власниця квартири ж стверджує, всі звинувачення на її адресу - наклеп.