У центрі Маріуполя невідомі підірвали машину зі співробітником СБУ в салоні

Чоловік загинув на місці. Вже відомо, що це був полковник Олександр Хараберюш. У загиблого залишилося двоє дітей, молодшій доньці - лише два рочки. Правоохоронці вже назвали скоєне терактом.

Наразі оглядають місце пригоди - шукають зачіпки, які могли б привести до виконавців вибуху. За словами свідків, поліція перекрила рух на виїздах із Маріуполя, перевіряють кожне авто.