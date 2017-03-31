У центрі Маріуполя невідомі підірвали машину зі співробітником СБУ в салоні
31 березня 2017, 18:56
Чоловік загинув на місці. Вже відомо, що це був полковник Олександр Хараберюш. У загиблого залишилося двоє дітей, молодшій доньці - лише два рочки. Правоохоронці вже назвали скоєне терактом.
Наразі оглядають місце пригоди - шукають зачіпки, які могли б привести до виконавців вибуху. За словами свідків, поліція перекрила рух на виїздах із Маріуполя, перевіряють кожне авто.
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