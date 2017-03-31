В американській в'язниці вбили засудженого серійного вбивцю-медика

Він працював санітаром та вбивав пацієнтів, щоб полегшити їхні страждання. Серійного кілера, так званого Янгола смерті - одного з найнебезпечніших злочинців у США - знайшли мертвим у тюремній камері. Хто і за що поквитався з рецидивістом, якого 17 років не могли вирахувати детективи?

У 1997 його засудили за десятки убивств. Працюючи в лікарні, медбрат труїв пацієнтів, вважаючи, що полегшує їхні страждання і відправляє на небо. Серця 37 людей - переважно хронічно хворих - перестали битися після його ін'єкцій або пігулок.