Неконтрольовані потоки чорного вогнепалу в Україні

Від завтра в Україні добровільно почнуть здавати зброю. МВС оголосило так званий місячник. Українці мають принести незареєстровані вогнепали до поліції. Хто зробить це - уникне кримінальної відповідальності. За підрахунками міжнародних експертів, нині на руках громадян понад шість мільйонів одиниць зброї.

Сотні одиниць зброї, десятки гранатометів та центнери вибухівки. Щороку правоохоронці вилучають увесь цей небезпечний крам у злочинців. Зброї на чорному ринку багато!