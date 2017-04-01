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У Харкові чиновники вимагали хабарі в 100 тисяч гривень за скасування штрафів у 350 тисяч!

1 квітня 2017, 02:55
У Харкові чиновники вимагали хабарі в 100 тисяч гривень за скасування штрафів у 350 тисяч!

Хабар у 100 тисяч гривень - за те, щоб не платити штраф у триста п'ятдесят! Таку схему роботи управління Держпраці в Харкові викрили правоохоронці. Нібито за порушення трудового законодавства посадовці накладали на підприємства непомірні штрафи. А потім за їхнє скасування здирали сотні тисяч гривень.

Аби не спійматися, чиновники за грішми відправляли посередника. Утім, правоохоронці таки вийшли на спільників і затримали їх. Посадовців спіймали на гарячому - у службових кабінетах разом із грішми.

Служебные преступления

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