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Президент подав е-декларацію

2 квітня 2017, 00:46
Президент подав е-декларацію

Строк подання електронних декларацій - закінчено. Дані про своє майно до реєстру повинні були внести всі держслужбовці та правоохоронці. В останню мить, у п'ятницю вночі, свої статки оприлюднив і президент - Петро Порошенко.

За минулий рік його дохід становив понад 12 мільйонів гривень. Зокрема, заробітна плата глави держави складає більше 350 тисяч. А це 30 з половиною тисяч гривень щомісяця. Порошенко має готівкою 60 тис. доларів і 900 тис. гривень. Президент і надалі володіє будинком на Київщині, площею 1300 квадратних метрів. Має дві квартири у столиці і одну у Вінниці.

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